Логинов — о 17-м месте в масс-старте: сам накосячил — сам виноват

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своём выступлении в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Логинов с пятью промахами финишировал 17-м, что стало его худшим результатом в сезоне.
«На первом круге в потоке накатили меня, так вышло, что опустился вниз, на 10-15 позиций был ниже. Функциональное состояние было хорошее, вполне рабочее. Надо было стрелять лучше, состояние позволяло бороться за самые высокие места. Сам накосячил — сам виноват. На самом деле, ветер вполне позволял работать даже «на ноль». По крайней мере, во время моей стрельбы. Видимо, настолько я побоялся изменений ветра, что где-то рисковал до такой степени, что в голове прокручивал и понимал: зря, ну просто зря. Абсолютно неудачная гонка. В течение пары часов всё проанализирую, и будем двигаться дальше», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
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