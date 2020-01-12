Фуркад: не был уверен, что вновь смогу почувствовать себя хозяином гонки

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о своей победе в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, после которой он стал лидером общего зачёта соревнований.

«Я немного нервничал во время последнего выстрела на четвёртом огневом рубеже из-за ветра. Я счастлив, что на протяжении всей гонки контролировал ситуацию и был уверен в собственных силах. Я чувствовал в себе силы и смог не подпустить к себе соперников, которые ошибались. Мы хорошо соперничали с Симоном Детьё, сражаться с ним было настоящим удовольствием.

Я рад этой победе и тому, как начинаю год. В декабре я уже побеждал в Эстерсунде и почувствовал быстрый ход. Но не был уверен, что когда-нибудь вновь смогу себя почувствовать хозяином гонки. Сегодня в масс-старте у меня получилось. Надеюсь, это продлится как можно дольше. Жёлтая майка лидера? Было бы неправдой сказать, что я не думал об этом всю гонку», — приводит слова Фуркада L`Equipe.