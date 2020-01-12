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Биатлонистка Куклина обратилась к болельщикам после провала в масс-старте

Биатлонистка Куклина обратилась к болельщикам после провала в масс-старте
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлониста Лариса Куклина подвела итоги своего выступления в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где она заняла последнее, 30-е место, допустив 11 промахов на огневых рубежах.

«Друзья, болельщики, тренеры, сервис-бригада, специалисты и все, кто в плохом настроении! Сегодняшний результат оправданию никакому не подлежит! Полностью согласна, что это полный провал, что так бегать и стрелять нельзя! Да, я далека от сильных результатов ходом, но так стрелять… Никакие лыжи, патроны, ветер и т.д. здесь ни при чём! Сегодняшний результат был полностью в моих руках, ногах и в моей голове! Я постараюсь сделать правильные выводы. Каждый результат нас чему-то учит!» — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Ларисы Куклиной в «Инстаграме».

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