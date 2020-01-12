Фуркад — о возвращении лидерства в Кубке мира: вдохновлялся примером Надаля

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад, рассказал о важности победы в двух гонках (спринте и масс-старте) на этапе Кубка мира в Оберхофе и возвращении жёлтой майки лидера общего зачёта соревнований.

«Речь не о том, насколько важна победа, речь об удовлетворении. Раньше в моей карьере я надевал жёлтую майку на первом этапе Кубка мира и не снимал до финала. И это казалось вполне нормальным, обыденным делом. Но в прошлом сезоне я понял, что это совсем не нормально, носить желтую майку так долго. Так что сейчас речь об удовлетворении, я горд тем, что вернул себе жёлтую майку.

Изменил ли провальный прошлый сезон моё отношение к биатлону? Он изменил моё отношение к спорту в целом. Прежде я был непобедим, а прошлой зимой понял, что легко могу проиграть. И две победы подряд в Оберхофе важны для моей уверенности в себе, потому что она в любом случае нужна для борьбы.

Что могу посоветовать тем, кто сталкивался с подобными проблемами? После подобного очень тяжело увидеть свет в конце туннеля. Есть много историй великих чемпионов, и я во многом вдохновлялся примером Рафаэля Надаля, лучшего теннисиста в мире, тоже прошедшего через множество трудностей, боровшегося с ними и вернувшегося на вершину. Это в качестве ориентира, который можно использовать, но в любом случае выйти из ямы всегда очень сложно.

Когда ты побеждаешь, то не особо задумываешься о том, что будет завтра. В данный момент я просто рад победе и хочу наслаждаться успехом здесь, в Оберхофе», — приводит слова Фуркада сайт «Матч ТВ».