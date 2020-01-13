Белозёров прокомментировал возможность возвращения Малышко в сборную

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал письмо главного тренера команды Анатолия Хованцева правлению СБР с просьбой рассмотреть кандидатуру Дмитрия Малышко на январские этапы Кубка IBU и чемпионат мира.
«Во-первых, Анатолий Николаевич — самостоятельная единица с большими полномочиями. Он вправе написать это письмо, но я сторонник того, чтобы все действия спортсменов происходили по официальному распорядку, который утверждён. Это правильнее и честнее.
Нашим тренерским штабом в этом сезоне взято за основу чёткое следование критериям отбора, за что нас порой критикуют. Но пока нам так работать честнее и правильнее. Это и положительно отражается на климате в команде и молодых спортсменах, которые готовы рваться и стараться. Один из них — Карим Халили, проявляющий себя с момента, когда с сентября присоединился к централизованной подготовке. Там я стал присматриваться к нему внимательнее и заметил, что он психологически стабилен и уверен в себе, а это важный компонент для биатлона», — приводит слова Белозёрова News.ru.
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