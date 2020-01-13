Драчёв: работаем над российскими патронами, которых очень хорошо держат ветер

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил надежду, что к следующему году национальная команда перейдёт на патроны российского производства.
Напомним, что после женского масс-старта тренер сборной по стрельбе Леонид Гурьев сообщил, что национальная команда получила новые патроны, которые «не держат ветер». В итоге россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина на двоих допустили 21 промах.
«Нет, конечно, патроны такие же, просто немножко другая партия. Гурьев говорил про патроны „Олимп“, которыми мы сейчас занимаемся с „Ростехом“ и ЦНИИТочмаш, они нам уже дали несколько партий совершенно новых патронов. Мы сейчас работаем над своими патронами, которые должны будут заменить немецкие, они очень хорошо держат ветер — скорость пули чуть меньше, и за счёт того, что у нее „хвост“ идёт не такой большой, её не так сносит.
Мы уже полтора года работаем с ЦНИИТочмаш, в этом году уже первую партию таких патронов получили, отстреливали их в Тюмени, всем понравилось. Надеемся, что если не в этом году, то в следующем точно перейдём на российские патроны", — приводит слова Драчёва ТАСС.
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