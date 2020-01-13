Белозёров: быстрая стрельба без зацеливаний только один раз принесла успех Логинову

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров считает, что 17-е место Александра Логинова в масс-старте связано с быстрой стрельбой и пятью промахами, а не с травмой локтя, из-за которой спортсмен накануне пропускал эстафету на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Если он вышел на старт, то, значит, резкой боли не чувствовал и мог бороться. Сегодня он на первой стойке применил тактический приём, который успешно использовал в прошлом сезоне — быстрая стрельба без зацеливаний, но пока на моей памяти она только один раз принесла ему успех — на чемпионате мира, где он стал бронзовым призёром. В Америке он пробовал это делать в ветреную погоду и уходил на штрафные круги», — приводит слова Белозёрова News.ru.