Пайффер — о серебре в масс-старте: было довольно болезненно

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал своё выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он занял второе место. Победу одержал француз Мартен Фуркад. Третьим стал ещё один представить Франции Симон Детьё.
«Перед третьей стрельбой я не знал, что именно Мартен мой главный преследователь. Да это и не важно. Когда лидируешь, за спиной всегда много спортсменов стараются тебя догнать. Понимал, что на огневом будет сложно, и очень недоволен тем, как отработал. Два штрафных круга — уверен, можно было избежать ошибок или хотя бы допустить одну. Но всё равно было здорово лидировать в гонке! Давненько у меня не было перед остальными преимущества в 24 секунды!
На финишном круге я ускорился, ещё уходя со стадиона. За мной бежал Йоханнес Дале, и я старался увеличить разрыв между нами. Когда увидел впереди Симона, понял, что могу побороться и с ним. Было непросто, пришлось выяснять, кто сильнее, уже на финишной прямой.
Круто, когда болельщики подгоняют и у тебя есть силы ускориться. Если же сил нет, будет неловко. Да, у меня получилось вырвать у Симона победу, но, должен сказать, эта погоня удовольствия мне не принесла — было довольно болезненно", — цитирует Пайффера Biathlon.com.ua.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.
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