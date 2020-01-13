Детьё: по рёву толпы я понял, что Пайффер меня догнал

Французский биатлонист Симон Детьё прокомментировал своё выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он занял третье место. Победу одержал его соотечественник Мартен Фуркад. Вторым финишировал немец Арнд Пайффер.

«Я был не в лучшей форме, да и в Оберхофе сложно бороться, поэтому очень рад третьему месту! По женской гонке было понятно, что с тремя промахами здесь ещё можно претендовать на высокие места. В целом я доволен гонкой, но разочарован своим последним выстрелом. В прошлом году Арнд говорил, что меня невозможно обогнать на последнем круге, но на этом этапе всё было наоборот.



На выходе с последнего огневого тренеры сообщали, что Арнд в 12 секундах за мной, потом стало 6, а после — 3. Уже на стадионе по рёву толпы я понял, что он меня догнал. После этого на равнине уже сложно было соперничать с ним», — приводит слова Детьё Biathlon.com.ua.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.