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Мякяряйнен прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Мякяряйнен прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен поделилась впечатлениями от победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она допустила один промах.

«Были очень тяжелые погодные условия, не думала, что смогу так отстрелять… Я была терпеливой, на „стойку“ потратила много времени, может, даже слишком много. Но это сработало!

Обычно в Контиолахти тоже ветрено, но ничто не сравнится с Оберхофом! Это очень особенное место — здесь я много мажу, но мне нравится подход к огневому — длинная равнина, на которой можно выровнять пульс, похоже на трассу в Контиолахти, где я много тренировалась. Может, это помогло мне.

Конечно, победы на Кубке помогают на пути к чемпионату мира. Но каждый этап — разный, стадион в Антхольце расположен на высоте, и я была там в рождественские каникулы, тренируясь. Я замечательно провела это время, а затем приехала сюда, в Оберхоф, где погода радует совсем не так. Тириль Экхофф меня понимает!

Не уверена, что чистая стрельба на последнем огневом — результат опыта. Я просто выжидала и, конечно, мне повезло. В таких погодных условиях без везения не обойтись», — цитирует Мякяряйнен Biathlon.com.ua.

Второе место заняла представительница Норвегии Тириль Экхофф. Третьей стала её соотечественница Марте Рёйселанд.

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