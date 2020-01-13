Т. Бё: борьба за победу в общем зачёте будет жёсткой
Норвежский биатлонист Тарьей Бё оценил выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Норвегия). Он занял 25-е место, совершив 7 промахов. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад, промахнувшийся дважды.
«Удачная стрельба Фуркада — это его заслуга. У меня же это не получилось. Борьба за победу в общем зачёте будет жёсткой. К счастью, у меня вычеркнут два худших результата. Готов поспорить, что ими окажутся гонки в Оберхофе. В ближайшие дни я буду немного тренироваться и постараюсь найти форму. Мы все будем бороться за победу», — приводит слова Бё-старшего NRK.
В общем зачёте Кубка мира лидерство захватил Фуркад. На втором месте — норвежец Йоханнес Бё, на третьем — француз Симон Детьё. Тарьей Бё идёт четвёртым.
Фуркад — о возвращении лидерства в Кубке мира: вдохновлялся примером Надаля
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