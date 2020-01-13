«Будем меняться с мужчинами». Гурьев рассказал о решении проблемы со стрельбой

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал, как в команде будут исправлять проблему со стрельбой. Вчера, 12 января, после неудачного выступления Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе он сказал, что с новыми патронами «что-то не то, они ветер совсем не держат».

«Сейчас в Рупольдинге уже пробовать-то нечего, сегодня переезд, завтра пристрел, а послезавтра побежали. Главное – это сильно не шарахаться. Мы пытаемся работать с оружием. Смотрим все патроны, делаем чистку, меняемся между собой. Пытаемся выйти из этого положения. Сейчас будем искать варианты, будем меняться с мужчинами. Мы же сборная, страну представляем.



В старые, советские, времена у нас были классные патроны „Олимп“, которые „держали ветер“. Сейчас разработчики привозили нам несколько новых партий. В Тюмени я всё перепробовал, стрелял в разное время года», — приводит слова Гурьева РИА «Новости».

Миронова в масс-старте стала предпоследней, 29-й, Куклина — последней.

«Ветер был страшный. Мы пристреливались с девятой по 20-ю установку, а девочки влетели на 30-й щит. Ветер был левый, поэтому сносило стрельбу вправо. Вот и сказалось. Девочки не сориентировались. Мы же смотрим всегда по движению вперёд, хотим стрелять на лидирующих установках. Здесь они стреляли кучно, но не точно», — сказал тренер.