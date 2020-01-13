Норвежская биатлонистка Тандреволд: часть моей семьи родом из Сибири

Чемпионка мира 2019 года, четырёхкратный призёр чемпионатов Европы, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, что её прадед родом из России.

«Он приехал из Красноярска, а затем, во время войны, получил специальный паспорт, который был создан для людей, покинувших страну во время Второй мировой войны. Он приехал в Париж и там познакомился с моей прабабушкой, она из Норвегии. У них родился ребёнок – моя бабушка, которая уже была француженкой. Так что часть моей из семьи из Франции, а также из Сибири.

Когда я впервые побывала в Ханты-Мансийске, то чувствовала себя почти как дома. Хотя это место в 30 часах езды от моего дома в Норвегии», – рассказала Тандреволд в интервью журналу IBU.

В общем зачёте Кубка мира она занимает третье место.