Павлова — о вызове на этап Кубка мира в Рупольдинге: никуда не звали, сидим дома
Российская биатлонистка Евгения Павлова отреагировала на поздравления в свой адрес в связи с возможным вызовом на этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что Павлова может быть вызвана в Рупольдинг для участия в эстафетной гонке.
Один из пользователей написал Евгении в «Инстаграме»: «Кстати, я слышал, вас пригласят на Кубок мира, вас можно поздравить и с победой в Осрблье». На это биатлонистка ответила: «PS: вносим ясность. Никуда не звали, сидим дома».
На прошедшем этапе Кубка IBU Павлова выиграла спринтерскую гонку, а также стала второй в короткой индивидуальной гонке.
Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдёт с 15 по 19 января.
Юрлова-Перхт выступит в Рупольдинге, Павлову могут вызвать для участия в эстафете
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