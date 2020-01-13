Касперович: у нас есть два топ-биатлониста — Логинов и Елисеев

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал о подготовке 27-летнего спортсмена к чемпионату мира. Соревнования пройдут с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).

«Мы не теряем своих позиций. У нас есть топ-спортсмены в мужской группе — Александр Логинов и Матвей Елисеев, который прекрасно себя проявляет. На второй половине дистанции у него всегда происходило западение скорости, но в этом сезоне он сильно подтянулся.

У Логинова была травма в начале сезоне, он очень тяжело входит в сезон. Падение в Оберхофе — опять травма. Для меня как для личного тренера основной старт — это чемпионат мира. К нему нужно очень аккуратно подходить. А то, что не побеждаем… Возьмите этап в Анси. Вы прекрасно знаете, какая там была ситуация с лыжами. Мы много ссылаемся на штайшлифт. Есть много вариантов, чем её можно заменить.

Ещё раз повторю, что у нас есть два топ-спортсмена — Логинов и Елисеев. Есть хорошая поддержка: Поршнев, Гараничев, который набирает форму. Он неплохо проявил себя в эстафете. Малышко нет, и нам необходимо иметь в команде опытного спортсмена, который не дрогнет. Трассу в Антхольце мы знаем как свои пять пальцев. Для нас успешным выступлением будет завоевание золотых медалей. Мы вполне можем бороться как в эстафетах, смешанной эстафете, так и в личных гонках. На 20 километров у нас есть способные Елисеев и Логинов. Они уже практически отобрались в масс-старт», — приводит слова Касперовича «Спорт день за днём».