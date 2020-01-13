Губерниев: биатлонист Халили из того теста, что и молодёжная сборная России по хоккею

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дебют Карима Халили в составе сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). После 61-го места в спринте он помог команде прийти к финишу четвёртой в эстафетной гонке.
«С одной стороны, результаты в Оберхофе не то, чего мы ждали. С другой — не вижу повода, чтобы опускать руки. Всё было в борьбе у мужчин, были цветы у Логинова и Елисеева. Да, в эстафете им дали передохнуть, зато появился шанс проявить себя у Латыпова, Халили, Поршнева и Гараничева. Всё же мы понимаем, что лидеры сборной России, умеющие здорово стрелять, не должны ошибаться так явно. Даже с учётом ветра и других проблем. Мы же анализируем статистику и понимаем, что Логинов и Елисеев – лучшие стрелки в мире за первые декабрьские этапы. Тем обиднее их промахи. Но они были не такими фатальными, как, скажем, у Куклиной и Мироновой.
Для меня этот этап ознаменовался дебютом Халили. Я познакомился с его семьёй, которая приехала поддержать его в Оберхоф. Карим из того теста, что и наша молодёжная сборная по хоккею. Молодой, умный, не стесняющийся давать какие-то оценки. Настоящий спортсмен! Если ты занимаешься спортом, то должен стремиться не прозябать на Кубке IBU, а выступать на Кубке мира и выигрывать у Фуркада», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
- 13 января 2020
-
19:46
-
18:41
-
17:12
-
16:52
-
16:37
-
13:59
-
12:55
-
11:25
-
10:34
-
10:03
-
09:34
-
09:12
-
08:55
-
08:42
-
00:57
-
00:38
-
00:05
- 12 января 2020
-
23:07
-
20:55
-
20:13
-
19:54
-
19:44
-
19:37
-
19:21
-
17:49
-
17:32
-
17:16
-
17:00
-
16:55
-
16:23
-
16:07
-
15:54
-
15:33
-
14:17
-
14:11