Губерниев: биатлонист Халили из того теста, что и молодёжная сборная России по хоккею

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дебют Карима Халили в составе сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). После 61-го места в спринте он помог команде прийти к финишу четвёртой в эстафетной гонке.

«С одной стороны, результаты в Оберхофе не то, чего мы ждали. С другой — не вижу повода, чтобы опускать руки. Всё было в борьбе у мужчин, были цветы у Логинова и Елисеева. Да, в эстафете им дали передохнуть, зато появился шанс проявить себя у Латыпова, Халили, Поршнева и Гараничева. Всё же мы понимаем, что лидеры сборной России, умеющие здорово стрелять, не должны ошибаться так явно. Даже с учётом ветра и других проблем. Мы же анализируем статистику и понимаем, что Логинов и Елисеев – лучшие стрелки в мире за первые декабрьские этапы. Тем обиднее их промахи. Но они были не такими фатальными, как, скажем, у Куклиной и Мироновой.

Для меня этот этап ознаменовался дебютом Халили. Я познакомился с его семьёй, которая приехала поддержать его в Оберхоф. Карим из того теста, что и наша молодёжная сборная по хоккею. Молодой, умный, не стесняющийся давать какие-то оценки. Настоящий спортсмен! Если ты занимаешься спортом, то должен стремиться не прозябать на Кубке IBU, а выступать на Кубке мира и выигрывать у Фуркада», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».