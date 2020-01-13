Павлова: спасибо всем за поддержку, вы крутые

Российская биатлонистка Евгения Павлова поблагодарила за поддержку болельщиков и тренеров. Спортсменка стала победительницей спринта на этапе Кубка IBU.



«Спасибо всем за поддержку, вы крутые. Спасибо тренерам и специалистам, сервис-бригаде, медперсоналу за прекрасную работу и хороший результат», — написала Павлова в «Инстаграме».

Напомним, ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что Павлова может быть вызвана в Рупольдинг (Германия) для участия в эстафетной гонке. Евгения отреагировала на поздравления в свой адрес в связи с возможным вызовом на этап Кубка мира следующими словами: «Никуда не звали, сидим дома».

Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдёт с 15 по 19 января.

Запись доступна на странице Павловой в «Инстаграме».