Расписание 5-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Рупольдинге

Пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 пройдёт в Рупольдинге (Германия). Болельщики смогут наслаждаться биатлоном в течение пяти дней — с 15 по 19 января. В программе этапа спринтерские гонки, пасьюты и эстафеты. Всех этих видов соревнований в программе кубковых стартов до чемпионата мира больше не будет.

Заметим также, что эстафеты запланированы между спринтом и гонкой преследования, на старт которой биатлонисты выходят в том порядке, в котором они финишировали в спринте.

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Рупольдинге

15 января, 16:30 мск. Спринт, 7,5 км. Женщины

16 января, 16:30. Спринт, 10 км. Мужчины

17 января, 16:30. Эстафета, 4x6 км. Женщины

18 января, 16:15. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины

19 января,14:15. Гонка преследования, 10 км Женщины

19 января, 16:30. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

Календарь и подробное расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».