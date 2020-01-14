Расписание 5-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Рупольдинге

Пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 пройдёт в Рупольдинге (Германия). Болельщики смогут наслаждаться биатлоном в течение пяти дней — с 15 по 19 января. В программе этапа спринтерские гонки, пасьюты и эстафеты. Всех этих видов соревнований в программе кубковых стартов до чемпионата мира больше не будет.
Заметим также, что эстафеты запланированы между спринтом и гонкой преследования, на старт которой биатлонисты выходят в том порядке, в котором они финишировали в спринте.
Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Рупольдинге
15 января, 16:30 мск. Спринт, 7,5 км. Женщины
16 января, 16:30. Спринт, 10 км. Мужчины
17 января, 16:30. Эстафета, 4x6 км. Женщины
18 января, 16:15. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины
19 января,14:15. Гонка преследования, 10 км Женщины
19 января, 16:30. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.
Календарь и подробное расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
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