Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Васильев: тезис, что Россия никогда не будет биатлонной державой, вообще несостоятелен

Васильев: тезис, что Россия никогда не будет биатлонной державой, вообще несостоятелен
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение по поводу неудачных выступлений российских биатлонистов на Кубке мира.

«Любая другая страна, которая бьёт себя в грудь как поборник чистого спорта в кавычках, давно бы уже закончила заниматься биатлоном. А мы ещё показываем более-менее нормальные результаты. У нас же иммунитет против всякого рода врагов. Мы, конечно, сами дали повод в случае с допингом, но это не говорит о том, что с нашей страной надо так обращаться. Чистые спортсмены это совсем не заслужили. Беспрецедентное давление, которое оказывается на всю Россию, не могло не отразиться на результатах в биатлоне.

Тезис о том, что мы больше никогда не будем биатлонной державой, вообще несостоятелен. У нас колоссальные традиции, шикарные базы для занятий биатлоном.

В российском биатлоне накопилась масса мелких вопросов, которые в совокупности дают не самый лучший результат. Чтобы эти проблемы ликвидировать, ими надо заниматься, а руководству СБР, как я понимаю, не до этого», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Касперович: у нас есть два топ-биатлониста — Логинов и Елисеев
Абсолютно худшие. Как россиянки заняли два последних места в масс-старте
Ураганный ветер в Оберхофе мешал всем. Но Куклиной и Мироновой – особенно!
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020