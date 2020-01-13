Васильев: тезис, что Россия никогда не будет биатлонной державой, вообще несостоятелен

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение по поводу неудачных выступлений российских биатлонистов на Кубке мира.
«Любая другая страна, которая бьёт себя в грудь как поборник чистого спорта в кавычках, давно бы уже закончила заниматься биатлоном. А мы ещё показываем более-менее нормальные результаты. У нас же иммунитет против всякого рода врагов. Мы, конечно, сами дали повод в случае с допингом, но это не говорит о том, что с нашей страной надо так обращаться. Чистые спортсмены это совсем не заслужили. Беспрецедентное давление, которое оказывается на всю Россию, не могло не отразиться на результатах в биатлоне.
Тезис о том, что мы больше никогда не будем биатлонной державой, вообще несостоятелен. У нас колоссальные традиции, шикарные базы для занятий биатлоном.
В российском биатлоне накопилась масса мелких вопросов, которые в совокупности дают не самый лучший результат. Чтобы эти проблемы ликвидировать, ими надо заниматься, а руководству СБР, как я понимаю, не до этого», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».
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