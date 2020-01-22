Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Поклюке

Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 пройдёт в Поклюке (Словения). Болельщики смогут наслаждаться биатлоном в течение четырёх дней — с 23 по 26 января. В программе этапа индивидуальные гонки, супермикст, смешанная эстафета и масс-старты.
Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Поклюке
23 января, 16:15. Индивидуальная гонка, 20 км Мужчины.
24 января, 16:15. Индивидуальная гонка, 15 км Женщины.
25 января, 15:15. Супермикст.
25 января, 17:00. Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км.
26 января, 14:15. Масс-старт, 15 км Мужчины.
26 января, 17:00. Масс-старт, 12,5 км Женщины.
Это заключительный этап Кубка мира перед первенством планеты, которое пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).
Календарь и подробное расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
- 22 января 2020
-
12:55
-
12:00
-
10:55
-
10:19
-
09:27
- 21 января 2020
-
21:39
-
20:43
-
18:05
-
17:02
-
15:15
-
13:03
-
12:33
-
11:51Губерниев: я нужен Тихонову Эксклюзив
-
11:44
-
11:35
-
10:46
-
09:23
-
00:32
- 20 января 2020
-
20:51
-
19:39
-
18:21
-
17:25
-
16:25
-
15:44
-
15:21
-
15:13
-
14:54
-
14:24
-
14:00
-
11:36
-
10:04
-
09:39
-
09:13
-
09:06
-
00:54