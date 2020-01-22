Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Поклюке

Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 пройдёт в Поклюке (Словения). Болельщики смогут наслаждаться биатлоном в течение четырёх дней — с 23 по 26 января. В программе этапа индивидуальные гонки, супермикст, смешанная эстафета и масс-старты.

Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Поклюке

23 января, 16:15. Индивидуальная гонка, 20 км Мужчины.

24 января, 16:15. Индивидуальная гонка, 15 км Женщины.

25 января, 15:15. Супермикст.

25 января, 17:00. Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км.

26 января, 14:15. Масс-старт, 15 км Мужчины.

26 января, 17:00. Масс-старт, 12,5 км Женщины.

Это заключительный этап Кубка мира перед первенством планеты, которое пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).

Календарь и подробное расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».