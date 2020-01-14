Тренер сборной Канады по биатлону отреагировал на проблемы россиян с патронами

Российский специалист Павел Ланцов, работающий со сборной Канады по биатлону, оценил ситуацию с патронами, о которой говорил тренерский штаб команды России после неудачного выступления спортсменов на этапе Кубка мира в Оберхофе. Светлана Миронова в масс-старте стала предпоследней, 29-й, Куклина — последней.
После гонки тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев сказал, что с новыми патронами «что-то не то, они ветер совсем не держат».
«Мне посчастливилось работать и с Леонидом Гурьевым, и с Павлом Ростовцевым, а также я почитал их недавние интервью. Я знаю, насколько скрупулёзно они относятся к вопросам подбора пары «ствол-патрон». Да, раньше мы в сборной России использовали «Олимп», к каким-то стволам он подходит хорошо, к каким-то — не очень. Это нужно искать индивидуально для каждого ствола. Согласен, что, поскольку у Lapua и «Олимпа» разная скорость пули, у этих патронов может быть разная реакция на ветер.
Если говорить про мой личный опыт, те результаты отстрела, которые я сам видел, то да, ижевский ствол с «Олимпом» работают лучше», — цитирует Ланцова сайт «Матч ТВ».
Пятый этап Кубка мира стартует в Рупольдинге завтра, 15 января.
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