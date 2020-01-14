Ушёл из жизни заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов

13 января на 71-м году жизни скончался заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов, сообщается на странице Федерации лыжных гонок Республики Карелия в социальной сети «ВКонтакте».

Отучившись в Карельском педагогическом институте, Богданов работал тренером в Петрозаводске, при этом оставаясь действующим спортсменом.

«Среди его учеников были президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв, чемпион мира Пётр Милорадов, победитель первенства мира Виталий Чернышов, чемпион Европы и мира по летнему биатлону Иван Богданов, победитель этапа Кубка мира Олег Завьялов, член сборной ДОСААФ СССР Валентина Шкурбало, чемпион России в командной гонке Алексей Кондратьев», — говорится в сообщении.