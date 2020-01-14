Ушёл из жизни заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов
13 января на 71-м году жизни скончался заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов, сообщается на странице Федерации лыжных гонок Республики Карелия в социальной сети «ВКонтакте».
Отучившись в Карельском педагогическом институте, Богданов работал тренером в Петрозаводске, при этом оставаясь действующим спортсменом.
«Среди его учеников были президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв, чемпион мира Пётр Милорадов, победитель первенства мира Виталий Чернышов, чемпион Европы и мира по летнему биатлону Иван Богданов, победитель этапа Кубка мира Олег Завьялов, член сборной ДОСААФ СССР Валентина Шкурбало, чемпион России в командной гонке Алексей Кондратьев», — говорится в сообщении.
Драчёв: работаем над российскими патронами, которые очень хорошо держат ветер
Читайте также
- 14 января 2020
-
11:41
-
10:00
-
09:04
-
08:41
- 13 января 2020
-
23:42
-
20:36
-
19:46
-
18:41
-
17:12
-
16:52
-
16:37
-
13:59
-
12:55
-
11:25
-
10:34
-
10:03
-
09:34
-
09:12
-
08:55
-
08:42
-
00:57
-
00:38
-
00:05
- 12 января 2020
-
23:07
-
20:55
-
20:13
-
19:54
-
19:44
-
19:37
-
19:21
-
17:49
-
17:32
-
17:16
-
17:00
-
16:55
Партнерский контент