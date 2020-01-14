Норвежский эксперт: IBU должен ответить за решение доверить этап Кубка мира Оберхофу

Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде выразил недовольство условиями, в которых прошёл четвёртый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«В Оберхофе не было достаточно снега, а тот, что был, оказался не очень чистым. Международный союз биатлонистов должен за это ответить. Это именно они решили доверить Оберхофу этап Кубка мира», — приводит слова Лунде NRK.

Детлеф Котлински, занимавшийся организацией трассы в Оберхофе, так отреагировал на критику: «Я понимаю критику, когда спортсмены разбивают хорошие лыжи о камни. Это правильная критика. Но погодные условия от нас не зависят. В этом году с условиями пришлось очень нелегко».

В ходе прошедших соревнований организаторы были вынуждены внести изменения в конфигурацию трассы для мужского спринта и масс-старта.