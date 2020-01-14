Россиянин Иродов завоевал серебро в спринте на юношеской Олимпиаде в Лозанне

Российский биатлонист Денис Иродов завоевал серебряную медаль в спринте на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). Чемпионом Игр стал поляк Марчин Завул. Бронза досталась представителю Норвегии Вегарду Тону.
Юношеские Олимпийские игры. Биатлон. Лозанна, Швейцария
Спринт. Юноши
1. Марчин Завул (Польша) — 19.23,8 (1).
2. Денис Иродов (Россия) — +12,6 (1).
3. Вегард Тон (Норвегия) — +18,5 (1).
4. Кэмпбел Райт (Новая Зеландия) — +21,3 (1,0).
5. Виталий Мандзин (Украина) — +36,0 (1,0)...
30. Олег Домичек (Россия) — +2.16,6 (3,2)…
39. Роман Моренков (Россия) — +2.37,5 (4,2)…
43. Павел Ляшок (Россия) — +2.54,9 (1,4)
На счету российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне 12 наград — 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые. Сборная России занимает второе место в медальном зачёте. Лидирует Швейцария (5-3-3).
Юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января.
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