Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что Павлова может быть вызвана в Рупольдинг для участия в эстафетной гонке.
«Мы рассматриваем Павлову на выступление в Рупольдинге. Но только на эстафету. Понимаю, что времени на принятие решения немного, но до эстафеты всё-таки четыре дня, так что скоро решим. Её участие будет зависеть не от того, как девочки пробегут спринт на Кубке мира, а от её собственного состояния.
Участие Павловой нарушает критерии отбора в команду? В критериях нигде не написано, что мы не имеем права проводить ротацию.
Миронова на последнем этапе эстафеты? Этот этап априори надо рассматривать как надёжную «стойку» и хороший финишный круг. Если бы между Юрловой и Мироновой была существенная разница в скорости на последних двух километрах, это одно дело. Но мы такого же не видим. Проблемная «стойка» Юрловой? У Кати есть места моменты перевосстановления. Речь о таких местах как Эстерсунд, Поклюка, Рупольдинг. Не навешиваю никаких ярлыков. Мы с Катей по этому поводу общаться», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Этап Кубка мира в Рупольдинге стартует завтра, 15 января.
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