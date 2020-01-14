Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге

Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что Павлова может быть вызвана в Рупольдинг для участия в эстафетной гонке.

«Мы рассматриваем Павлову на выступление в Рупольдинге. Но только на эстафету. Понимаю, что времени на принятие решения немного, но до эстафеты всё-таки четыре дня, так что скоро решим. Её участие будет зависеть не от того, как девочки пробегут спринт на Кубке мира, а от её собственного состояния.

Участие Павловой нарушает критерии отбора в команду? В критериях нигде не написано, что мы не имеем права проводить ротацию.

Миронова на последнем этапе эстафеты? Этот этап априори надо рассматривать как надёжную «стойку» и хороший финишный круг. Если бы между Юрловой и Мироновой была существенная разница в скорости на последних двух километрах, это одно дело. Но мы такого же не видим. Проблемная «стойка» Юрловой? У Кати есть места моменты перевосстановления. Речь о таких местах как Эстерсунд, Поклюка, Рупольдинг. Не навешиваю никаких ярлыков. Мы с Катей по этому поводу общаться», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Этап Кубка мира в Рупольдинге стартует завтра, 15 января.

Юрлова-Перхт выступит в Рупольдинге, Павлову могут вызвать для участия в эстафете
Павлова — о вызове на этап Кубка мира в Рупольдинге: никуда не звали, сидим дома
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020