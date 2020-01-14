Тренер сборной России: Старых в Оберхофе показала не свои «ноги»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал проблемы команды со стрельбой на этапе в Оберхофе, а также оценил состояние Ирины Старых и Екатерины Юрловой-Перхт. Пятый этап Кубка мира стартует в Рупольдинге завтра, 15 января.



«С патронами у сборной России нет никаких проблем. Все ошибки, допущенные девочками в масс-старте, являются их собственными. Даже Лариса (Куклина. — Прим. „Чемпионата“) в этом сама призналась. Они просто не сориентировались по ветровой обстановке. Здесь стрельбище гораздо спокойнее, реже задувает.



Что касается Ирины Старых, её состояние, конечно, значительно лучше того, что было в Оберхофе. Там она показала не свою форму и не свои «ноги», а потенциал Ирины мы все знаем. Она попала под реакклиматизацию как и вся команда.



Катя Юрлова полностью выздоровела. С третьего числа она начала тренироваться, а с восьмого делала серьёзный подводящий блок. Понятно, что она не в лучших кондициях. Знаем, что Катя обычно разбегается от этапа к этапу. Хотя вчера мы с ней разговаривали и она сказала, что сделала всю работу, о которой мы просили», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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