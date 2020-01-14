Тренер сборной Словении: Подчуфарова уже фотографируется на словенский паспорт
Тренер сборной Словении Урош Велепец сообщил, что бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года россиянка Ольга Подчуфарова может выступить за новую команду уже в текущем сезоне.
Подчуфарова, не выступавшая после сезона-2017/18, возобновила карьеру в сборной Словении.
«Сегодня Ольга фотографируется на словенский паспорт. После получения гражданства IBU должен будет одобрить её переход. Мы надеемся, что она выступит за нашу команду уже в этом сезоне.
Подчуфарова уже набрала неплохую форму. Недавно она выиграла чемпионат Словении», – приводит слова специалиста News.ru.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что у Подчуфаровой нет никакого потенциала.
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