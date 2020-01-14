Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Анфиса Резцова: Хованцев изжил себя, Польховский — не худший вариант для сборной

Анфиса Резцова: Хованцев изжил себя, Польховский — не худший вариант для сборной
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и обладательница золота Игр в лыжных гонках Анфиса Резцова рассказала, кто, по её мнению, мог бы заменить Анатолия Хованцева на посту главного тренера сборной России по биатлону.

«Хованцев изжил себя. Я уважаю его, но ему уже за 70. Ну куда ему? Давайте обстреливать молодёжь. И среди биатлонистов тоже. Белозёров не из нашего биатлонного круга. Он попал в него с подачи Драчёва. Не понимаю, почему Белозёров здесь. Если Польховский… Это не худший вариант» — приводит слова Резцовой metaratings.

Хованцев, которому 30 июля исполнится 71 год, является главным тренером сборной России по биатлону с мая 2018-го. Сергей Белозёров — старший тренер мужской национальной команды. Валерий Польховский недавно был назначен вице-президентом Союза биатлонистов России по обеспечению деятельности сборных команд.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020