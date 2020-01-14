Анфиса Резцова: Хованцев изжил себя, Польховский — не худший вариант для сборной

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и обладательница золота Игр в лыжных гонках Анфиса Резцова рассказала, кто, по её мнению, мог бы заменить Анатолия Хованцева на посту главного тренера сборной России по биатлону.



«Хованцев изжил себя. Я уважаю его, но ему уже за 70. Ну куда ему? Давайте обстреливать молодёжь. И среди биатлонистов тоже. Белозёров не из нашего биатлонного круга. Он попал в него с подачи Драчёва. Не понимаю, почему Белозёров здесь. Если Польховский… Это не худший вариант» — приводит слова Резцовой metaratings.

Хованцев, которому 30 июля исполнится 71 год, является главным тренером сборной России по биатлону с мая 2018-го. Сергей Белозёров — старший тренер мужской национальной команды. Валерий Польховский недавно был назначен вице-президентом Союза биатлонистов России по обеспечению деятельности сборных команд.