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Юрлова-Перхт первой из российских биатлонисток начнёт спринт в Рупольдинге

Юрлова-Перхт первой из российских биатлонисток начнёт спринт в Рупольдинге
Биатлон / Кубок мира 0

Стали известны стартовые номера спортсменок, которые 15 января примут участие в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Первой из россиянок в бой уйдёт Екатерина Юрлова-Перхт. Она начнёт гонку 10-й.

Также в спринте выступят российские биатлонистки Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер начнёт гонку 29-й. Заявлены 107 спортсменок. Старт намечен на 16:30 мск.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Спринт. Стартовые номера

10. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
40. Светлана Миронова (Россия)
51. Лариса Куклина (Россия)
62. Кристина Резцова (Россия)
92. Ирина Старых (Россия).

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