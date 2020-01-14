Юрлова-Перхт первой из российских биатлонисток начнёт спринт в Рупольдинге

Стали известны стартовые номера спортсменок, которые 15 января примут участие в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Первой из россиянок в бой уйдёт Екатерина Юрлова-Перхт. Она начнёт гонку 10-й.



Также в спринте выступят российские биатлонистки Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер начнёт гонку 29-й. Заявлены 107 спортсменок. Старт намечен на 16:30 мск.



Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Спринт. Стартовые номера



10. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

40. Светлана Миронова (Россия)

51. Лариса Куклина (Россия)

62. Кристина Резцова (Россия)

92. Ирина Старых (Россия).