Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сегодня, 15 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Екатерина Юрлова-Перхт, получившая 10-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (40-й), Лариса Куклина (51-й), Кристина Резцова (62-й) и Ирина Старых (92-й).



Лидер общего зачёта, действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер, стартует 29-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.



В рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге также состоятся эстафеты и гонки преследования.