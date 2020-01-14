Хованцев: Драчёв сказал, что Павлову надо доставлять в Рупольдинг сразу

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с вызовом Евгении Павловой на пятый этап Кубка мира в Рупольдинг (Германия). Спортсменка присоединится к национальной команде, но не будет участвовать в спринтерской гонке.



«Буквально вчера мы общались в Драчёвым, и он сказал, что её должны привезти сюда, в Рупольдинг. Моё мнение заключается в том, чтобы подождать и посмотреть, как пробегут спринт девочки на Кубке мира и Кубке IBU. И тогда уже можно было бы решать, стоит ли везти Павлову на эстафету. Но наш президент сказал, что её надо доставлять в Рупольдинг сразу.



Проблема в том, что если её привезти сюда сейчас, то она всё равно не побежит спринт. Лучше Жене было бы пробежать спринт на Кубке IBU и спокойно приехать сюда на микроавтобусе. Вопрос по ней остаётся открытым. Но опять же, у нас есть критерии отбора. Спортсмены отбираются на 4-й, 5-й, 6-й и 7-й этапы Кубка IBU. Потом команда комплектуется на чемпионат Европы и один человек отбирается через Рыбинск. Я так думаю, что ей логичнее защищать своё место на Кубке IBU, пусть заработает там нужные баллы. А то она приедет в Рупольдинг и просидит спринт без дела. Команда на чемпионат мира формируется на основе выступлений на Кубке мира и Кубке IBU», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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