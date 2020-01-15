«Зрителям скучно». Норвежский эксперт предложил уменьшить число участниц КМ по биатлону
Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде предположил, что большое количество участниц женских соревнований снижает интерес к гонкам.
«Слишком большое число биатлонисток получает право стартовать на Кубке мира. Проблема в том, что лучшие стартуют рано. Спортсменки, которые идут в середине, очевидно слабее, поэтому зрителям становится скучно смотреть биатлон», — приводит слова Лунде NRK.
По мнению эксперта, IBU стоит допускать к гонкам Кубка мира не более 80-90 участниц.
«Когда кто-то на первой стрельбе уже проигрывает 30 секунд, то шансов нет. Вся гонка укладывается в 40-45 минут, а затем в течение следующих 20 минут доезжают другие участницы, которые не могут выдержать этот уровень», — сказал Лунде.
Норвежский эксперт: IBU должен ответить за решение доверить этап Кубка мира Оберхофу
Читайте также
- 15 января 2020
-
10:34
-
10:17
-
09:46
-
09:30
-
09:30
- 14 января 2020
-
21:28
-
21:27
-
20:12
-
19:14
-
18:23
-
17:36
-
17:12
-
16:52
-
14:46
-
14:39
-
14:23
-
12:41
-
12:00
-
11:41
-
10:00
-
09:04
-
08:41
- 13 января 2020
-
23:42
-
20:36
-
19:46
-
18:41
-
17:12
-
16:52
-
16:37
-
13:59
-
12:55
-
11:25
-
10:34
-
10:03
-
09:34
Партнерский контент