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«Зрителям скучно». Норвежский эксперт предложил уменьшить число участниц КМ по биатлону

«Зрителям скучно». Норвежский эксперт предложил ум
«Зрителям скучно». Норвежский эксперт предложил уменьшить число участниц КМ по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде предположил, что большое количество участниц женских соревнований снижает интерес к гонкам.

«Слишком большое число биатлонисток получает право стартовать на Кубке мира. Проблема в том, что лучшие стартуют рано. Спортсменки, которые идут в середине, очевидно слабее, поэтому зрителям становится скучно смотреть биатлон», — приводит слова Лунде NRK.

По мнению эксперта, IBU стоит допускать к гонкам Кубка мира не более 80-90 участниц.

«Когда кто-то на первой стрельбе уже проигрывает 30 секунд, то шансов нет. Вся гонка укладывается в 40-45 минут, а затем в течение следующих 20 минут доезжают другие участницы, которые не могут выдержать этот уровень», — сказал Лунде.

Норвежский эксперт: IBU должен ответить за решение доверить этап Кубка мира Оберхофу

Источник: NRK

Автор: Антон Шебика

Заглавное фото: РИА Новости

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