Экхофф: не вижу смысла допускать к старту биатлонисток, которые отстают на 6 минут
Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала предложение эксперта телеканала NRK Олы Лунде уменьшить число участниц Кубка мира в целях повышения интереса к гонкам.
«Мне нравится, что нас много. На старте более 100 участниц, так что победа кажется ещё круче. В то же время я не вижу смысла допускать участниц, которые проигрывают по шесть минут. В этом я с Олой согласна», — приводит слова Экхофф NRK.
В общем зачёте Кубка мира Тириль занимает второе место. Она на 9 очков отстаёт от лидера — действующей обладательницы Кубка мира итальянки Доротеи Вирер. Сегодня, 15 января, на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдёт женская спринтерская гонка.
«Зрителям скучно». Норвежский эксперт предложил уменьшить число участниц КМ по биатлону
Рёйселанд — о предложении сократить число участниц Кубка мира: это разрушит биатлон
Экхофф — о выступлении в масс-старте: я строила из себя Нортуга
Читайте также
- 15 января 2020
-
10:34
-
10:17
-
09:46
-
09:30
-
09:30
- 14 января 2020
-
21:28
-
21:27
-
20:12
-
19:14
-
18:23
-
17:36
-
17:12
-
16:52
-
14:46
-
14:39
-
14:23
-
12:41
-
12:00
-
11:41
-
10:00
-
09:04
-
08:41
- 13 января 2020
-
23:42
-
20:36
-
19:46
-
18:41
-
17:12
-
16:52
-
16:37
-
13:59
-
12:55
-
11:25
-
10:34
-
10:03
-
09:34
Партнерский контент