Экхофф: не вижу смысла допускать к старту биатлонисток, которые отстают на 6 минут

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала предложение эксперта телеканала NRK Олы Лунде уменьшить число участниц Кубка мира в целях повышения интереса к гонкам.

«Мне нравится, что нас много. На старте более 100 участниц, так что победа кажется ещё круче. В то же время я не вижу смысла допускать участниц, которые проигрывают по шесть минут. В этом я с Олой согласна», — приводит слова Экхофф NRK.

В общем зачёте Кубка мира Тириль занимает второе место. Она на 9 очков отстаёт от лидера — действующей обладательницы Кубка мира итальянки Доротеи Вирер. Сегодня, 15 января, на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдёт женская спринтерская гонка.

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