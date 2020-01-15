В IBU отреагировали на предложение сократить число участниц Кубка мира
Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борут Нунар отреагировал на предложение эксперта телеканала NRK Олы Лунде уменьшить число участниц Кубка мира в целях повышения интереса к гонкам.
«Сколько себя помню, мы обсуждаем эти вопросы с телевизионщиками. Последние 20 минут спринта могут быть не такими увлекательными. Однако бывало и так, что спортсмены с поздними стартовыми номерами побеждали представителей топ-10, если им повезло с условиями.
10 лет назад стартовали более 150 спортсменов, но сейчас мы уверены, что нашли нужный баланс между лучшими и следующими за ними спортсменами", — приводит слова Нунара NRK.
Сегодня, 15 января, пятый этап Кубка мира в Рупольдинге откроется женской спринтерской гонкой.
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