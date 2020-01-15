В IBU отреагировали на предложение сократить число участниц Кубка мира

Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борут Нунар отреагировал на предложение эксперта телеканала NRK Олы Лунде уменьшить число участниц Кубка мира в целях повышения интереса к гонкам.

«Сколько себя помню, мы обсуждаем эти вопросы с телевизионщиками. Последние 20 минут спринта могут быть не такими увлекательными. Однако бывало и так, что спортсмены с поздними стартовыми номерами побеждали представителей топ-10, если им повезло с условиями.

10 лет назад стартовали более 150 спортсменов, но сейчас мы уверены, что нашли нужный баланс между лучшими и следующими за ними спортсменами", — приводит слова Нунара NRK.

Сегодня, 15 января, пятый этап Кубка мира в Рупольдинге откроется женской спринтерской гонкой.

Экхофф: не вижу смысла допускать к старту биатлонисток, которые отстают на 6 минут