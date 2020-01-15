Бьорндален — о сокращении числа участниц КМ: слабые спортсмены могут навредить лучшим
Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, летом возглавивший сборную Китая по биатлону, отреагировал на предложение соотечественника Олы Лунде сократить число участниц Кубка мира.
«Спринтерские гонки — это испытание, потому что трансляция по ТВ идёт долго, а это негативный момент. Но со спортивной точки зрения это преимущество, так как большое число участниц могут сравнить свои силы с лучшими в мире и добиться прогресса.
В то же время более слабые спортсмены могут навредить лучшим. Есть люди, которые не могут хорошо кататься на лыжах, и это может быть опасно», — приводит слова Бьорндалена NRK.
Бьорндален — самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира (20 побед).
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