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Чемпион ОИ Свендсен: сборной России по биатлону не хватает Шипулина

Чемпион ОИ Свендсен: сборной России по биатлону не хватает Шипулина
Биатлон / Кубок мира 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Свендсен прокомментировал выступление сборной России по биатлону в текущем сезоне. По мнению норвежца, российской команде не хватает в эстафете Антона Шипулина, завершившего карьеру в декабре 2018 года.

«Конечно, я немного разочарован выступлением российской сборной. Но это молодая команда, которой нужно время. Безусловно, им не хватает Антона Шипулина. Я считаю, что хорошие российские биатлонисты нужны в Кубке мира, потому что это важно для развития спорта.

Надеюсь, что ваши молодые атлеты, которые сейчас делают первые шаги на мировой арене, станут очень сильными в будущем. Сложно от них ожидать больших успехов прямо сейчас, но я надеюсь, что у вас проявят себя молодые таланты, которые будут в скором времени атаковать вершины мирового биатлона», — цитирует Свендсена News.ru.

Шипулин после ухода из биатлона стал депутатом Государственной Думы РФ.

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