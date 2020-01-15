Чемпион ОИ Свендсен: сборной России по биатлону не хватает Шипулина

Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Свендсен прокомментировал выступление сборной России по биатлону в текущем сезоне. По мнению норвежца, российской команде не хватает в эстафете Антона Шипулина, завершившего карьеру в декабре 2018 года.

«Конечно, я немного разочарован выступлением российской сборной. Но это молодая команда, которой нужно время. Безусловно, им не хватает Антона Шипулина. Я считаю, что хорошие российские биатлонисты нужны в Кубке мира, потому что это важно для развития спорта.

Надеюсь, что ваши молодые атлеты, которые сейчас делают первые шаги на мировой арене, станут очень сильными в будущем. Сложно от них ожидать больших успехов прямо сейчас, но я надеюсь, что у вас проявят себя молодые таланты, которые будут в скором времени атаковать вершины мирового биатлона», — цитирует Свендсена News.ru.

Шипулин после ухода из биатлона стал депутатом Государственной Думы РФ.