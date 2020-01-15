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Сборная России завоевала серебро юношеской Олимпиады в смешанной эстафете

Сборная России завоевала серебро юношеской Олимпиады в смешанной эстафете
Биатлон / Прочие турниры 0

Сборная России по биатлону завоевала серебро в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). За российскую команду выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек.

Золото выиграли итальянцы, бронза досталась французам.

Юношеские Олимпийские игры. Биатлон. Лозанна, Швейцария
Смешанная эстафета
1. Италия — 1:10.55,3 (0+6).
2. Россия (Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов, Олег Домичек) — 1:11.39,0 (1+12).
3. Франция — 1:12.23,9 (1+13).

На счету российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне 15 наград — 5 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые. Сборная России занимает первое место в медальном зачёте. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.

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