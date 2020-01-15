Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Белозёров — об исключении из состава Малышко: он два раза похоронил эстафету

Белозёров — об исключении из состава Малышко: он два раза похоронил эстафету
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал ситуацию с непопаданием Дмитрия Малышко в состав команды на январские этапы Кубка мира.

«Всё было решено ещё в Анси. Изначально тренерский штаб мужской сборной предложил, чтобы в Оберхоф ехали всё те же шестеро спортсменов, что были и на третьем этапе. Но тут случился какой-то эмоциональный всплеск… точнее, даже не всплеск, а случился Халили, который начал показывать стабильно хорошие результаты. И было очевидно, что он тот человек, который по критериям отбора попадет на четвёртый этап.

Тогда возникла мысль, учитывая, что Карим ещё юниор, что ему нужно будет пройти более планомерную подготовку к юниорскому чемпионату мира. Он и так с нами не останется в команде на Поклюку, но мы думали, что, возможно, он вообще может оказаться пока не у дел во взрослом элитном биатлоне. Однако руководство приняло решение, что Халили точно поедет в Оберхоф, поэтому мы должны были убрать одного спортсмена из основы. Вот так мы и были вынуждены убрать Малышко с учётом того, что Карим едет в Оберхоф. И я, кстати, сейчас не сожалею о том, что он поехал», — цитирует Белозёрова сайт «Матч ТВ».

Тренер также объяснил, почему из состав был исключён Малышко, а не Эдуард Латыпов.

«Эдуард в команде шёл последним, Дмитрий — предпоследним. Мы рассуждали так: Латыпов ещё не готов принести нам медаль этапа Кубка мира в личной гонке, а Малышко уже не может этого сделать, следовательно, в этом моменте они равны. Но оба бежали два раза эстафету, Дмитрий её оба раза похоронил, а Эдуард один раз спас и второй раз не испортил. Это и перевесило, потому что мы ищем четырёх человек для эстафеты, понимая, что сейчас у нас за медали могут бороться только двое — Логинов и Елисеев. Таковы реалии, и нет никаких личных симпатий, блата и т. д.» — сказал Белозёров.

Больше не «блатной»? Почему Малышко некрасиво убрали из сборной России
Олимпийскому чемпиону фактически закрыли дорогу в основную команду. Отобраться на чемпионат мира будет почти невозможно.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020