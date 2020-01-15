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Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, россиянки — вне топ-30

Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, россиянки — вне топ-30
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Второй, с отставанием почти в полминуты от лидера, финишировала шведка Ханна Эберг, третьей — итальянка Доротея Вирер. Все медалистки не допустили промахов на двух огневых рубежах.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, с безупречной стрельбой финишировавшая за пределами топ-30.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 18.55,5 (0 промахов).
2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 29,7 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) — +36,8 (0)…
36. Лариса Куклина (Россия) — +1.54,1 (0).
37. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.56,0 (0)…
42. Кристина Резцова (Россия) — +2.00,3 (1)…
60. Ирина Старых (Россия) — +2.27,2 (2)…
77. Светлана Миронова (Россия) — +3.00,3 (3).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. Спринт 7,5 км
15 января 2020, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
18:55.5
2
Ханна Эберг
Швеция
+29.7
3
Доротея Вирер
Италия
+36.8
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