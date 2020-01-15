Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, россиянки — вне топ-30

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Второй, с отставанием почти в полминуты от лидера, финишировала шведка Ханна Эберг, третьей — итальянка Доротея Вирер. Все медалистки не допустили промахов на двух огневых рубежах.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, с безупречной стрельбой финишировавшая за пределами топ-30.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 18.55,5 (0 промахов).

2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 29,7 (0).

3. Доротея Вирер (Италия) — +36,8 (0)…

36. Лариса Куклина (Россия) — +1.54,1 (0).

37. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.56,0 (0)…

42. Кристина Резцова (Россия) — +2.00,3 (1)…

60. Ирина Старых (Россия) — +2.27,2 (2)…

77. Светлана Миронова (Россия) — +3.00,3 (3).