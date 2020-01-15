Миронова — о провале в спринте: подготовка прошла хорошо, но сейчас что-то идёт не так

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив три промаха, она финишировала за пределами топ-70.
«Не знаю, с чем связано такое отставание, просто было тяжело. Подготовительный период прошёл хорошо — мы проделали достаточно хорошую работу, но сейчас что-то идёт не так.
Сложности возникли уже с первого круга. Промахи? Лёжа я сама его допустила — всё видела. Стоя — было тяжело…
Расстраиваться не стоит, скорее нужно просто сделать выводы», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Напомним, Светлана является лучшей российской биатлонисткой текущего сезона. В общем зачёте Кубка мира она располагается на 14-й строчке.
- 15 января 2020
-
18:18
-
18:06
-
17:44
-
17:39
-
17:30
-
16:53
-
16:44
-
16:29
-
15:56
-
15:27
-
15:09
-
14:20
-
14:00
-
13:52
-
13:44
-
12:12
-
11:48
-
10:34
-
10:17
-
09:46
-
09:30
-
09:30
- 14 января 2020
-
21:28
-
21:27
-
20:12
-
19:14
-
18:23
-
17:36
-
17:12
-
16:52
-
14:46
-
14:39
-
14:23
-
12:41
-
12:00