Миронова — о провале в спринте: подготовка прошла хорошо, но сейчас что-то идёт не так

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив три промаха, она финишировала за пределами топ-70.



«Не знаю, с чем связано такое отставание, просто было тяжело. Подготовительный период прошёл хорошо — мы проделали достаточно хорошую работу, но сейчас что-то идёт не так.



Сложности возникли уже с первого круга. Промахи? Лёжа я сама его допустила — всё видела. Стоя — было тяжело…



Расстраиваться не стоит, скорее нужно просто сделать выводы», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, Светлана является лучшей российской биатлонисткой текущего сезона. В общем зачёте Кубка мира она располагается на 14-й строчке.