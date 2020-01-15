Экхофф возглавила общий зачёт Кубка мира, опередив Вирер

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф после победы в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) возглавила общий зачёт соревнований, опередив бронзового призёра той же гонки — итальянку Доротею Вирер. На третье место вышла француженка Жулия Симон.
Лучшая из россиянок Светлана Миронова, финишировавшая вне очковой зоны в спринте, занимает 15-ю позицию. Екатерина Юрлова-Перхт, пропускавшая предыдущий этап в Оберхофе, – 22-я.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после 10 гонок
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 441.
2. Доротея Вирер (Италия) – 438.
3. Жулия Симон (Франция) – 321…
15. Светлана Миронова (Россия) – 206…
22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 149…
31. Лариса Куклина (Россия) – 129.
Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».
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