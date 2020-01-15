Экхофф возглавила общий зачёт Кубка мира, опередив Вирер

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф после победы в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) возглавила общий зачёт соревнований, опередив бронзового призёра той же гонки — итальянку Доротею Вирер. На третье место вышла француженка Жулия Симон.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова, финишировавшая вне очковой зоны в спринте, занимает 15-ю позицию. Екатерина Юрлова-Перхт, пропускавшая предыдущий этап в Оберхофе, – 22-я.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после 10 гонок

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 441.

2. Доротея Вирер (Италия) – 438.

3. Жулия Симон (Франция) – 321…

15. Светлана Миронова (Россия) – 206…

22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 149…

31. Лариса Куклина (Россия) – 129.

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».