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Российские биатлонистки сохранили четвёртое место в Кубке наций

Российские биатлонистки сохранили четвёртое место в Кубке наций
Биатлон / Кубок мира 0

Женская сборная России по биатлону сохранила четвёртое место в Кубке наций после провальной спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Лидирует по-прежнему сборная Норвегии, вторыми идут шведки, третьими – француженки.

Спринт выиграла норвежка Тириль Экхофф, лучшая из россиянок Лариса Куклина финишировала 36-й.

В зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также эстафеты. По итоговому зачёту Кубка наций распределяются квоты на участие в личных гонках для каждой страны на следующий сезон.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций после 11 гонок

1. Норвегия – 4055.
2. Швеция – 3629.
3. Франция – 3472.
4. Россия – 3405.

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».

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