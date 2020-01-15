Российские биатлонистки сохранили четвёртое место в Кубке наций

Женская сборная России по биатлону сохранила четвёртое место в Кубке наций после провальной спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Лидирует по-прежнему сборная Норвегии, вторыми идут шведки, третьими – француженки.

Спринт выиграла норвежка Тириль Экхофф, лучшая из россиянок Лариса Куклина финишировала 36-й.

В зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также эстафеты. По итоговому зачёту Кубка наций распределяются квоты на участие в личных гонках для каждой страны на следующий сезон.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций после 11 гонок

1. Норвегия – 4055.

2. Швеция – 3629.

3. Франция – 3472.

4. Россия – 3405.

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».