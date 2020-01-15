Российские биатлонистки сохранили четвёртое место в Кубке наций
Женская сборная России по биатлону сохранила четвёртое место в Кубке наций после провальной спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Лидирует по-прежнему сборная Норвегии, вторыми идут шведки, третьими – француженки.
Спринт выиграла норвежка Тириль Экхофф, лучшая из россиянок Лариса Куклина финишировала 36-й.
В зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также эстафеты. По итоговому зачёту Кубка наций распределяются квоты на участие в личных гонках для каждой страны на следующий сезон.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций после 11 гонок
1. Норвегия – 4055.
2. Швеция – 3629.
3. Франция – 3472.
4. Россия – 3405.
Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».
Очень тихий ужас. Как российские биатлонистки провалили спринт в Рупольдинге
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