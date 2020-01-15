Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Вирер: с Оберхофа у меня болит спина. Наверное, я уже очень старая

Вирер: с Оберхофа у меня болит спина. Наверное, я уже очень старая
Биатлон / Кубок мира 0

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Избежав промахов, она финишировала с третьим временем.

«Было не так просто, как может показаться. В том смысле, что здесь многие стреляют чисто, так что цена ошибки очень высока. Плюс надо бежать очень быстро, потому что даже с нулём здесь можно оказаться вне подиума и даже десятки.

С Оберхофа у меня болит спина. Наверное, я уже очень старая. На самом деле утром я проснулась и даже не знала, смогу ли побежать. Над этим можно посмеяться, но вообще, это не так весело», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Лучшей в спринтерской гонке среди российских биатлонисток стала Лариса Куклина. Избежав промахов, она финишировала с 36-м временем.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020