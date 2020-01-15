Вирер: с Оберхофа у меня болит спина. Наверное, я уже очень старая

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Избежав промахов, она финишировала с третьим временем.
«Было не так просто, как может показаться. В том смысле, что здесь многие стреляют чисто, так что цена ошибки очень высока. Плюс надо бежать очень быстро, потому что даже с нулём здесь можно оказаться вне подиума и даже десятки.
С Оберхофа у меня болит спина. Наверное, я уже очень старая. На самом деле утром я проснулась и даже не знала, смогу ли побежать. Над этим можно посмеяться, но вообще, это не так весело», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Лучшей в спринтерской гонке среди российских биатлонисток стала Лариса Куклина. Избежав промахов, она финишировала с 36-м временем.
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