Вирер: с Оберхофа у меня болит спина. Наверное, я уже очень старая

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Избежав промахов, она финишировала с третьим временем.



«Было не так просто, как может показаться. В том смысле, что здесь многие стреляют чисто, так что цена ошибки очень высока. Плюс надо бежать очень быстро, потому что даже с нулём здесь можно оказаться вне подиума и даже десятки.



С Оберхофа у меня болит спина. Наверное, я уже очень старая. На самом деле утром я проснулась и даже не знала, смогу ли побежать. Над этим можно посмеяться, но вообще, это не так весело», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Лучшей в спринтерской гонке среди российских биатлонисток стала Лариса Куклина. Избежав промахов, она финишировала с 36-м временем.