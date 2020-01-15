Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Норицын — о неудаче россиянок в спринте: первые выводы говорят о проблемах с инвентарём

Норицын — о неудаче россиянок в спринте: первые выводы говорят о проблемах с инвентарём
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лучшей среди российских биатлонисток стала Лариса Куклина. Избежав промахов, она финишировала с 36-м временем.

«Сейчас будем во всём разбираться. Конечно, первые выводы говорят о проблемах с инвентарём. Был серьёзный проигрыш на спусковой части. Очень приличные секунды там теряли. Помешала ли структура снега или ещё что-то в плане работы лыж? Это, наверное, не ко мне вопрос.

Что касается Кати Юрловой, по движениям она мне сегодня понравилась. Ирина Старых всё-таки попала в пасьют. Конечно, она побежит его», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020