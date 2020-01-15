Норицын — о неудаче россиянок в спринте: первые выводы говорят о проблемах с инвентарём

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лучшей среди российских биатлонисток стала Лариса Куклина. Избежав промахов, она финишировала с 36-м временем.



«Сейчас будем во всём разбираться. Конечно, первые выводы говорят о проблемах с инвентарём. Был серьёзный проигрыш на спусковой части. Очень приличные секунды там теряли. Помешала ли структура снега или ещё что-то в плане работы лыж? Это, наверное, не ко мне вопрос.

Что касается Кати Юрловой, по движениям она мне сегодня понравилась. Ирина Старых всё-таки попала в пасьют. Конечно, она побежит его», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.