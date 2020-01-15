Норицын — о неудаче россиянок в спринте: первые выводы говорят о проблемах с инвентарём
Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лучшей среди российских биатлонисток стала Лариса Куклина. Избежав промахов, она финишировала с 36-м временем.
«Сейчас будем во всём разбираться. Конечно, первые выводы говорят о проблемах с инвентарём. Был серьёзный проигрыш на спусковой части. Очень приличные секунды там теряли. Помешала ли структура снега или ещё что-то в плане работы лыж? Это, наверное, не ко мне вопрос.
Что касается Кати Юрловой, по движениям она мне сегодня понравилась. Ирина Старых всё-таки попала в пасьют. Конечно, она побежит его», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Читайте также
- 15 января 2020
-
19:40
-
19:32
-
19:12
-
19:12
-
19:02
-
18:48
-
18:40
-
18:21
-
18:18
-
18:06
-
17:44
-
17:39
-
17:30
-
16:53
-
16:44
-
16:29
-
15:56
-
15:27
-
15:09
-
14:20
-
14:00
-
13:52
-
13:44
-
12:12
-
11:48
-
10:34
-
10:17
-
09:46
-
09:30
-
09:30
- 14 января 2020
-
21:28
-
21:27
-
20:12
-
19:14
-
18:23
Партнерский контент