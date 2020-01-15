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Норицын: Павлова приехала в Рупольдинг и выступит за сборную в эстафете

Норицын: Павлова приехала в Рупольдинг и выступит за сборную в эстафете
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын подтвердил, что Евгения Павлова выступит в составе команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Женя Павлова уже здесь и с большой долей вероятности побежит эстафету. Надо поговорить с девушками относительно состава на эстафету, чтобы понять, кто и как себя чувствует. Я уже был в вакс-кабине после гонки. Скажу, что все девчонки очень сильно расстроены. Есть ли надежда, что всё изменится на этом этапе? Надежда есть всегда. Есть гонка и есть шанс», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, Евгения Павлова в этом сезоне выступала исключительно на этапа Кубка IBU. Несколько дней назад она стала победительницей спринтерской гонки на этапе в Словакии.

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