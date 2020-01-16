А. Резцова — о провале биатлонисток в спринте: Норицына оставить, Гурьева быть не должно

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала результат спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Российские биатлонистки с хорошей стрельбой не вошли в топ-30.

«Я не знаю, что происходит. Нет шлифт-машины? О чём мы вообще говорим (смеётся)? Это отговорка. Сегодня у всех была более-менее неплохая стрельба. Проблема в физической подготовке. Можно ли за месяц до чемпионата мира привести девушек в форму? Полагаю, что это невозможно.

Не уйти ли тренерам сборной России в отставку? Тренеры могут уйти, но девушки ничего лучше не покажут. Вернуть Вольфганга Пихлера? Причём тут Пихлер? Умоляю, не надо его возвращать (улыбается). У нас есть молодые хорошие тренеры, которые могут работать, но, к сожалению, их не зовут в сборную России. Моё предложение: Норицына оставить, Гурьева быть не должно. Я не знаю, зачем его вернули», — приводит слова Резцовой «Спорт день за днём».