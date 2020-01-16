Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

А. Резцова — о провале биатлонисток в спринте: Норицына оставить, Гурьева быть не должно

А. Резцова — о провале биатлонисток в спринте: Норицына оставить, Гурьева быть не должно
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала результат спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Российские биатлонистки с хорошей стрельбой не вошли в топ-30.

«Я не знаю, что происходит. Нет шлифт-машины? О чём мы вообще говорим (смеётся)? Это отговорка. Сегодня у всех была более-менее неплохая стрельба. Проблема в физической подготовке. Можно ли за месяц до чемпионата мира привести девушек в форму? Полагаю, что это невозможно.

Не уйти ли тренерам сборной России в отставку? Тренеры могут уйти, но девушки ничего лучше не покажут. Вернуть Вольфганга Пихлера? Причём тут Пихлер? Умоляю, не надо его возвращать (улыбается). У нас есть молодые хорошие тренеры, которые могут работать, но, к сожалению, их не зовут в сборную России. Моё предложение: Норицына оставить, Гурьева быть не должно. Я не знаю, зачем его вернули», — приводит слова Резцовой «Спорт день за днём».

Очень тихий ужас. Как российские биатлонистки провалили спринт в Рупольдинге
Наши девушки уступили победительнице по две минуты. Удручающее зрелище.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020