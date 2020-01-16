Пидгрушная: ведущие сборные бегают в лучшем, а мы — в том, что продают

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), в котором она заняла 40-е место.
«На стадионе был полный штиль и никаких препятствий в стрельбе. Уже после финиша успела проанализировать свою работу в гонке. Мне довольно неплохо бежалось, но совместить стрельбу с ходом, к сожалению, не удалось. Такие ситуации тоже бывают. Хорошо, что это произошло не в эстафете или на чемпионате мира.
Мне кажется, в нашем виде спорта много нюансов. И лыжи, и спецодежда, и фармакология. Есть лаборатории, которые разрабатывают смазки и прежде всего обеспечивают свои команды, а уже потом — другие. Ведущие сборные и биатлонисты бегают в лучшем. Конечно, наши сервисмены и руководство делают всё по максимуму, но работать могут только с тем, что им продают. Каждая страна производит что-то специализированное для себя, и сборная это использует. Тогда и возникают моменты, когда одна команда выделяется среди других — немецкая, французская или норвежская. И тогда соперничать с ними очень сложно. Такая же ситуация и с лыжами. Любые фирмы — Salomon или Rossignol — дают лучший инвентарь своим топовым спортсменам или странам. И только потом — командам второго, третьего порядков в биатлоне или лыжных гонках. Так всегда было и будет. Однако мы стараемся не обращать внимания на это и бороться, терпеть и показывать результат. Но не всегда всё срабатывает одновременно», — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.
Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф.
- 16 января 2020
-
10:34
-
09:46
-
09:39
-
09:17
-
00:33
- 15 января 2020
-
22:31
-
20:07
-
19:40
-
19:32
-
19:12
-
19:12
-
19:02
-
18:48
-
18:40
-
18:21
-
18:18
-
18:06
-
17:44
-
17:39
-
17:30
-
16:53
-
16:44
-
16:29
-
15:56
-
15:27
-
15:09
-
14:20
-
14:00
-
13:52
-
13:44
-
12:12
-
11:48
-
10:34
-
10:17
-
09:46