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Белозёров — о проблеме Логинова с локтем: убрать её сейчас нет возможности

Белозёров — о проблеме Логинова с локтем: убрать её сейчас нет возможности
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров оценил состояние подопечных перед спринтерской гонкой на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Состояние всех спортсменов удовлетворительное, проблем нет. Локоть Логинова? Проблема есть, но убрать её нет возможности на данный момент, Александр может бороться за медали», — приводит слова Белозёров сайт «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка мира Логинов занимает пятое место. В его активе 329 очков. Лидирует представитель Франции Мартен Фуркад (387).

Старт спринтерской гонки запланирован на 16:30 мск.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

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