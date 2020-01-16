Малышко: когда Белозёров говорит, что я «похоронил» эстафеты, это выглядит как слив

Олимпийский чемпион, российский биатлонист Дмитрий Малышко отреагировал на слова старшего тренера мужской сборной России Сергея Белозёрова о том, что «он два раза «похоронил» эстафету». 32-летний спортсмен не был включён в состав команды на январские этапы Кубка мира.

«Не снимаю с себя вины. Но ещё в Эстерсунде я попросил не ставить меня на второй этап, потому что я никогда его не бегал. Это в любом случае не мой этап – мне на эту просьбу ничего не ответили. Чем ближе к четвёртому этапу, тем сильнее команды растягиваются между собой. Чем ближе к началу, тем больше шансов, что ты побежишь в куче.



Я знаю свою «лёжку» – она у меня бывает провальной; мне легче отработать её при меньшей плотности – то есть на третьем этапе. Пусть соперники там сильнее, чем на втором, но толкучки меньше. Ещё раз, вины с себя не снимаю: при таком опыте я должен работать на любом этапе – хоть на первом, хоть на четвёртом. Получилось так, как получилось. Но речь о том, что тренеры создали дополнительный груз.



Ну и вообще, если я ухожу в гонку на 6-7-м месте, то обязан рисковать. Не так важно, останемся мы седьмыми или опустимся на 10-е место; есть задача – вернуть команду в тройку. Я рисковал в стрельбе, уходил на круг и якобы «хоронил» эстафеты. Давайте посмотрим, кто ещё «хоронил». В Эстерсунде на круг зашли французы (на подиуме), в Хохфильцене – французы и норвежцы (на подиуме), в Оберхофе – французы, норвежцы и немцы зашли на два круга и попали на подиум. Наша команда в Оберхофе не заходила – и всё равно без медалей.



Когда Белозёров говорит, что я «похоронил» эстафеты, для меня это выглядит как слив спортсмена. Норвежцы не основным составом выигрывают эстафету с двумя кругами и не плачут, что кто-то их «хоронил» и мешал побеждать», – цитирует Малышко Sports.ru.

В нынешнем розыгрыше Кубка мира Дмитрий занимает 48-е место в общем зачёте. Сегодня, 16 января, на пятом этапе в Рупольдинге пройдёт мужская спринтерская гонка.



Малышко — об исключении из состава сборной: мне сказали — ты старый, поэтому последний