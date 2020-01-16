Шельбрейд: теперь остановить Экхофф будет сложно

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, бывшая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд отметила прогресс, которого достигла олимпийская чемпионка Тириль Экхофф в нынешнем сезоне.

«Она доказала, что является норвежской королевой биатлона. Она сломала барьеры, и теперь остановить её будет сложно», — приводит слова Шельбрейд NRK.

Вчера, 15 января, Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Этот результат позволил ей выйти в лидеры общего зачёта.

Экхофф также является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 и 2018 годов в масс-старте, серебряным призёром Игр-2018 в смешанной эстафете.

Экхофф — о лидерстве в общем зачёте: жёлтый – мой любимый цвет