Шельбрейд: теперь остановить Экхофф будет сложно
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, бывшая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд отметила прогресс, которого достигла олимпийская чемпионка Тириль Экхофф в нынешнем сезоне.
«Она доказала, что является норвежской королевой биатлона. Она сломала барьеры, и теперь остановить её будет сложно», — приводит слова Шельбрейд NRK.
Вчера, 15 января, Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Этот результат позволил ей выйти в лидеры общего зачёта.
Экхофф также является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 и 2018 годов в масс-старте, серебряным призёром Игр-2018 в смешанной эстафете.
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